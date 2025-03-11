Для EA Sports FC 25 вышел девятый патч

Студия EA Sports выпустила новый крупный патч для футбольного симулятора EA Sports FC 25. Это первое обновление для игры с середины января, когда авторы внесли очень важные изменения в игровой процесс.

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Так, новый патч добавил в игру новый игровой стиль — Сильный удар низом. Овладев им, футболисты могут бить по воротам низом с большей точностью и силой, из-за чего голкиперам будет тяжелее сделать удачный сейв.

Авторы также прислушались к отзывам геймеров и внесли два важных изменения в игровой процесс. С девятым патчем в футсиме снизили точность сильных пасов вразрез верхом, который использовали в основном продвинутые пользователи. Кроме того, разработчики улучшили игру головой во время навесов и на угловых, усилив потенциал центральных защитников.

Вместе с обновлением в игре также появились новый интерфейс режима карьеры и «Клубов», обновили модели футболистов, а также добавили лица реальных фанатов клубов «Боруссия», «Ливерпуль», «Бока Хуниорс» и «Эйнджел Сити». Их можно будет увидеть на трибунах во время матчей.