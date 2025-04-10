Почему эмуляторы Xbox 360 скоро могут устареть

На Xbox 360 вышло много достойных игр, но сейчас единственный способ поиграть в них без оригинальной консоли — это эмуляция, причем со смешанным успехом. Но, возможно, в ближайшем будущем ситуация изменится благодаря рекомпиляции. Портал howtogeek.com рассказал, что это такое и почему эмуляторы Xbox 360 могут скоро устареть.

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На данный момент лучшим вариантом для эмуляции X360 является Fission — официальный инструмент обратной совместимости на Xbox One и Xbox Series. Он не просто показывает хорошие результаты: зачастую эмулированные версии старых игр на Fission — лучший способ познакомиться с классикой, спасибо повышенной частоте кадров и разрешению. Но, к сожалению, этот эмулятор поддерживает лишь малую часть из 2 154 игр, выпущенных для Xbox 360. Список релизов с обратной совместимостью на сайте Microsoft насчитывает 426 проектов — или чуть меньше 20%.

А на ПК самым многообещающим эмулятором X360 считается Xenia — он поддерживает примерно 300 игр из каталога. Правда, не всегда корректно. Официальная программа обратной совместимости Xbox не зря предъявляет строгие требования к качеству одобренных релизов.

Иными словами, качественная эмуляция возможна и доступна, но ограничена официальным инструментом от издателя — других таких же эффективных вариантов нет. Проблема в том, что эмуляция — непростая задача. Чем сложнее оригинальное железо, тем сложнее эмулировать игры для него. Даже виртуальные платформы для NES и других 8-битных консолей не идеальны, хотя современные ПК легко справляются со всеми необходимыми расчетами. А эмуляция PlayStation лишь сравнительно недавно достигла точки, в которой виртуальная машина предлагает лучший игровой опыт, чем оригинальная консоль.

Xbox 360 и PlayStation 3 — вероятно, последнее поколение консолей, которым нужны эмуляторы, потому что последовавшие платформы построены на той же архитектуре, что и ПК, и во многих случаях игры для них также выходили и на компьютерах. Поэтому шанс, что тот или иной релиз затеряется и станет потерянным медиа, довольно маленький. По крайней мере, отсутствие подходящего железа не станет причиной для исчезновения какой-либо игры.

Нюанс в том, что эмуляция — не единственный способ запустить софт, написанный для одной платформы, на другой системе. Один из вариантов — это использование слоев совместимости, таких как Whiskey, WINE или Proton; Steam Deck поддерживает ПК-игры именно благодаря этой технологии. Однако слои совместимости нельзя назвать эффективным способом запускать консольные игры, особенно если железо оригинальной платформы сильно отличается от новой системы.

Другой возможный способ — это «рекомпиляция» игр, которая позволяет им работать на новых системах нативно, словно они изначально были написаны для ПК. Некоторые эмуляторы используют динамическую рекомпиляцию, чтобы конвертировать код игры прямо на ходу, но перманентное решение — это статическая рекомпиляция. Она позволяет раз и навсегда конвертировать игру в нативное приложение.

Правда, на словах это сделать проще, чем на деле: двоичный код игры необходимо расшифровать методом обратного инжиниринга, после чего перевести его на высокоуровневый язык программирования. Процесс декомпиляции — сравнительно новый технологический прорыв, и он является ключевым элементом статической рекомпиляции.

Не так давно этот метод уже успешно применили для рекомпиляции The Legend of Zelda: Majora’s Mask, но Nintendo 64 — это одно. Игры для Xbox 360 — совсем другое. Но теперь и они получили инструменты для рекомпиляции: XenonRecomp и XenosRecomp, которые, в теории, способны расшифровать код любой игры без помощи оригинального разработчика.

Так, с помощью этих утилит энтузиасты создали Unleashed Recompiled: по сути, нативный ПК-порт Sonic Unleashed с множеством улучшений, от разрешения графики до частоты кадров. Любой, кто владеет диском с игрой, может воспользоваться программой, чтобы конвертировать ее в нативный порт и играть на ПК.

Означает ли это, что рекомпиляция полностью заменит эмуляцию? Пока что такое развитие событий выглядит маловероятным, т.к. с точки зрения сохранения медиа у людей по-прежнему есть причины эмулировать игры. К тому же, рекомпиляторы работают только на x86-разрядных системах, что удобно для владельцев Steam Deck, но неудобно для, например, любых Android-смартфонов.