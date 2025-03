Названы самые недооцененные видеоигры

Игровая индустрия полна сюрпризов, захватывающих историй и незабываемых моментов. Однако в мире видеоигр есть игры, которые становятся культовыми, а некоторые — непонятно почему, получают чрезмерное признание, в то время как другие недооценены и остаются незамеченными.

Директор по развитию направления игровой индустрии университета «Синергия» Михаил Пименов рассказал RuNews24.ru о самых переоцененных и недооцененных играх, которые заслуживают вашего внимания.

1. «No Man's Sky»

В момент своего релиза в 2016 году No Man's Sky встретили бурными ожиданиями. Создатели рекламировали игру, как бесконечный космос с возможностью изучения миллиардов планет. Фанаты заждались. Однако игра была жестоко раскритикована за отсутствие обещанных функций и недостаток контента. Несмотря на последующие обновления, которые значительно улучшили игру, первоначальный бум и разочарование остаются в памяти многих игроков.

2. «The Last of Us Part II»

Несмотря на множество наград и восторженные рецензии, The Last of Us Part II разделила игровое сообщество. Многие игроки не согласились с сюжетом и выбором персонажей, что вызвало множество споров. Игра была высоко оценена за свои технические достижения, но не всем пришлась по душе ее мрачная атмосфера и сложные моральные выборы.

Недооцененные видеоигры

1. «Hellblade: Senua's Sacrifice»

Запущенная в 2017 году, Hellblade: Senua’s Sacrifice прошла мимо глаз многих игроков. Игра сочетает в себе потрясающую графику и уникальную механическую концепцию, основанную на психических заболеваниях. Даже несмотря на то, что игра получила несколько наград, она не обрела массовой популярности. Множество игроков не осознали, насколько глубокой и важной является её история.

2. «Return of the Obra Dinn»

Этот уникальный детективный квест от Lucas Pope вышел в 2018 году и был в тени громких релизов. Игрокам предстоит раскрыть загадку затерянного судна, используя интуицию и дедуктивное мышление. Стиль пиксельной графики и нелинейный сюжет сделали игру незабываемой. Тем не менее, широкая аудитория её недооценила, и игра не получила должного признания в игровой индустрии.

«Игровая индустрия полна контрастов. Иногда игры, которые кажутся всемирными хитами, оказываются переоцененными, в то время как истинные шедевры остаются в тени. Критический подход к играм, а также открытость к новым проектам в будущих релизах помогут игрокам найти настоящие жемчужины в бескрайних просторах видеоигр», — отметил эксперт.

Не забывайте делиться своим мнением и возможно, вы откроете для себя или своих друзей игры, которые точно заслуживают вашего внимания!