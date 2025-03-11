В сеть утекли характеристики «народной» видеокарты RTX 5060

Инсайдер Kopite7kimi поделился подробностями о видеокарте NVIDIA RTX 5060, которая, судя по всему, станет одним из самых массовых решений в серии Blackwell.

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По его данным, карта получит графический процессор GB206-250-A1 с 3840 ядрами CUDA. Это на 25% больше, чем у предшественницы RTX 4060, в которой используется 3072 ядра.

Также новинка сможет похвастаться 8 ГБ видеопамяти стандарта GDDR7 с 128-битной шиной, что должно значительно повысить пропускную способность.

Но рост производительности скажется на энергопотреблении: заявленный TDP составит 150 Вт, что на 26% выше, чем у RTX 4060 (115 Вт). Это делает карту более прожорливой, но потенциально мощнее.

Официальных данных о дате выхода и цене пока нет, но, если утечка подтвердится, RTX 5060 станет заметным шагом вперед в среднем сегменте и серьезным конкурентом AMD в категории доступных игровых решений.