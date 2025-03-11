DOOM: The Dark Ages можно пройти без огнестрельного оружия

В интервью PC Gamer, гейм-директор DOOM: The Dark Ages Хьюго Мартин и продюсер Марти Стреттон подтвердили, что игра технически позволяет пройти всю кампанию, используя только ближний бой и парирование.

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Хотя игра не рассчитана на такой стиль прохождения, Мартин уверен, что хардкорные игроки смогут справиться, как это было с «пистолетными» и безударными забегами в Dark Souls и DOOM (2016).

Однако он признает, что такой вызов будет крайне сложным.

Стреттон уточнил, что DOOM: The Dark Ages не создавался с прицелом на прохождение без оружия, как, например, Dishonored, где предусмотрена возможность отказаться от сверхъестественных способностей.

Но если в игре не окажется обязательных для прохождения дальнобойных атак, энтузиасты наверняка найдут способ завершить её только с щитом и рукопашными атаками.

Напомним, что DOOM: The Dark Ages выйдет 15 мая 2025 года на ПК и Xbox Series X/S.