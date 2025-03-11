GTA 6 вышла на движке Fortnite

Моддер и автор YouTube-канала Brux устал ждать выхода GTA 6 и выпустил свою версию игры, созданную на движке Fortnite. На разработку проекта у энтузиаста ушло около 9 месяцев.

© Cq.ru

В минутном ролике автор неофициальной ГТА 6 продемонстрировал погоню и перестрелку с полицейскими. Главная фишка Fortnite — строительство — не исчезла, и позволила копу ликвидировать нарушителя закона.

Релиз оригинальной GTA 6 состоится осенью этого года. Более точная дата будет объявлена позже.