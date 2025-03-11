Amazon продает устаревшие AMD FX под видом новых Ryzen 9800X3D

Главный редактор портала Hardware Busters рассказал историю обмана на Amazon.de.

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По словам журналиста, он заказал процессор AMD Ryzen 9800X3D, но при вскрытии запечатанной коробки обнаружил внутри устаревший процессор FX-серии.

Фальшивка заметно отличалась от оригинала: на крышке теплового распределителя была наклеена поддельная маркировка, а на нижней стороне вместо контактных площадок оказались старые штырьковые разъёмы.

Этот случай — не единичный. Ранее в Китае уже появлялись поддельные 9800X3D, но там хотя бы использовали похожие на оригинал платы.

Здесь же мошенники просто положили совершенно другой процессор в заводскую упаковку.

Особенно тревожит то, что заказ был оформлен напрямую через Amazon, а не через стороннего продавца. Это значит, что подмена могла произойти ещё на стадии логистики или при поступлении товаров.