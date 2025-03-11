Amazon продает устаревшие AMD FX под видом новых Ryzen 9800X3D

Amazon начал продавать устаревшие чипы AMD FX под видом новеньких Ryzen 9800X3D
Главный редактор портала Hardware Busters рассказал историю обмана на Amazon.de.
По словам журналиста, он заказал процессор AMD Ryzen 9800X3D, но при вскрытии запечатанной коробки обнаружил внутри устаревший процессор FX-серии.
Фальшивка заметно отличалась от оригинала: на крышке теплового распределителя была наклеена поддельная маркировка, а на нижней стороне вместо контактных площадок оказались старые штырьковые разъёмы.
Этот случай — не единичный. Ранее в Китае уже появлялись поддельные 9800X3D, но там хотя бы использовали похожие на оригинал платы.
Здесь же мошенники просто положили совершенно другой процессор в заводскую упаковку.
Особенно тревожит то, что заказ был оформлен напрямую через Amazon, а не через стороннего продавца. Это значит, что подмена могла произойти ещё на стадии логистики или при поступлении товаров.