Названа дата выхода стелс-экшена Steel Seed

Студия Storm in a Teacup и издательство ESDigital Games сообщили, что их грядущая игра Steel Seed выйдет 10 апреля.

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Дата объявлена в свежем трейлере.

В ролике своеобразно обыгрывается культовый монолог Агента Смита из финала трилогии "Матрицы", что массово подмечают пользователи в комментариях под видео.

Это вполне коррелируется с сюжетом проекта - события разворачиваются в мрачном научно-фантастическом мире на грани вымирания, где киборг Зои и ее дрон Коби исследуют враждебный подземный комплекс.

Steel Seed в следующем месяце появится на ПК (в Steam), PS5 и Xbox Series X/S.