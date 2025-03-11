В новом сезоне Call of Duty: Warzone вернется карта «Верданск»

В своих социальных сетях разработчики Call of Duty: Warzone анонсировали возвращение карты «Верданск» из оригинальной королевской битвы.

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Локация появится вместе с третьим сезоном в честь пятилетия игры.

Поскольку мы празднуем 5-летний юбилей Call of Duty: Warzone, пришло время вернуться в место, с которым связаны незабываемые воспоминания. Activision про карту «Верданск»

Вместе с анонсом также вышел тизер «Незабываемый Верданск» с живописными видами, которые вызывают чувство ностальгии по карте.

Ранее третий сезон планировали выпустить в марте, но позже Activision перенесли релиз на апрель. Вероятно, разработчики решили уделить больше времени исправлению ошибок и багов. Новый сезон начнется уже 3 апреля 2025 года.