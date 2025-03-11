Indiana Jones and the Great Circle выйдет на PS5 в апреле

Как сообщает надёжный инсайдер billbil-kun, игра Indiana Jones and the Great Circle по «Индиане Джонсу» выйдет 17 апреля на PS5. Отмечается, что предзаказы проекта на консоли Sony стартуют примерно 25 марта: дисковая версия также будет предусмотрена.

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Ко всему прочему, за покупку премиального издания геймеры получат доступ к игре на 48 часов раньше. Напомним, релиз Indiana Jones and the Great Circle на Xbox Series и ПК состоялся 9 декабря 2024 года.

Тайтл рассказывает о приключении Индианы Джонса между первым и третьим фильмом. Легендарный архитектор пытается разгадать тайну Великого круга — аналога экватора, который соединяет известные исторические места. По словам разработчиков, сюжет основан на реальной исторической загадке.