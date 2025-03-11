GTA 5 Enhanced стала одной из худших игр Rockstar в Steam

Вышедшая недавно улучшенная версия GTA 5 — Enhanced — утонула в негативных отзывах фанатов серии, став одной из худших игр Rockstar Games в Steam. Ниже по рейтингу платформы находится только L.A. Noire: The VR Case Files с показателем 49,63%.

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Несмотря на графические улучшения и сокращенное время загрузки, значительная часть игроков предпочитает оставаться на предыдущей версии GTA 5, не видя веских причин для перехода.

Основные претензии связаны с техническими проблемами: пользователи жалуются на сбои в работе, падение производительности и ошибки при переносе персонажей в GTA Online.

Отметим, что GTA 5 Enhanced — уже взломали и выложили на торренты. При этом владельцы оригинальной игры могут бесплатно обновиться до улучшенной версии тайтла.