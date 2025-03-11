Показан геймплей новых подклассов Baldur's Gate 3, включая «пьяного мастера»
Разработчики Baldur's Gate 3 выпустили на своем YouTube-канале видео , в котором показали геймплей четырех новых подклассов из грядущего обновления.
Особое внимание поклонников привлек монах со специализацией «пьяный мастер», ведь для нанесения урона персонажу необходимо вдоволь напиться алкоголем.
Всего новый патч принесет в игру 12 подклассов — по одному на каждый класс. Точная дата выхода обновления неизвестна, но предполагается, что релиз состоится уже в этом году.