Показан геймплей новых подклассов Baldur's Gate 3

Разработчики Baldur's Gate 3 выпустили на своем YouTube-канале видео , в котором показали геймплей четырех новых подклассов из грядущего обновления.

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Особое внимание поклонников привлек монах со специализацией «пьяный мастер», ведь для нанесения урона персонажу необходимо вдоволь напиться алкоголем.

Всего новый патч принесет в игру 12 подклассов — по одному на каждый класс. Точная дата выхода обновления неизвестна, но предполагается, что релиз состоится уже в этом году.