В России хотят создать «убийцу Steam»

В России выступили за создание единой площадки распространения видеоигрового контента для стран БРИКС ради защиты пользователей от деструктивной информации в играх. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на документ «Компьютерные игры и метавселенные» Института развития интернета (ИРИ).

В ходе исследования были выявлены проблемы, связанные с игровой зависимостью. Специалисты ИРИ считают, что существующие правила распространения информации в интернете не соответствуют современным требованиям и не обеспечивают равноправное сотрудничество между странами. Одним из возможных решений этой проблемы может стать создание единой системы маркировки и правил распространения контента, включая видеоигры, в странах БРИКС, считают авторы. Также необходимо разработать общую платформу для распространения видеоигрового контента и создать единое информационное пространство в сфере видеоигр для стран БРИКС, считают специалисты.

По мнению заместителя генерального директора АНО ИРИ Бориса Едидина, ранее созданные механизмы допуска на рынки, процедуры сертификации и различные системы маркировки должны регулироваться государствами, которые являются потребителями контента. Однако в настоящее время ситуация складывается иначе: в странах БРИКС отсутствуют единые стандарты, которые могли бы оказывать влияние на продукцию, производимую за рубежом.

Специалисты индустрии, опрошенные Forbes, выразили сомнения относительно создания платформы для распространения игр. Они считают, что нет примеров успешной конкуренции со Steam, и попытки бороться с ним в рамках БРИКС — это не самое разумное использование ресурсов в текущей ситуации. Однако в Astrum Entertainment полагают, что единая система маркировки и правил распространения контента в видеоиграх для стран БРИКС может упростить выход российских игр на международные рынки. Но даже они полагают, что на создание такой системы могут уйти годы.