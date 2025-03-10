Стало известно о сложности с запуском игр Microsoft на PlayStation

Поклонники гоночных игр, ожидающие выхода Forza Horizon 5 на PlayStation 5, получили важную информацию. Согласно новому разделу часто задаваемых вопросов (FAQ) от разработчика Playground Games, для запуска игры на консоли от Sony потребуется обязательная привязка к аккаунту Microsoft. Об этом сообщает издание Insider Gaming (IG).

© Газета.Ru

Информация была обнаружена и распространена в сети, в частности, порталом XboxEra. В разделе FAQ на вопрос «Нужен ли мне аккаунт Microsoft для игры в Forza Horizon 5 на PlayStation 5?» дан четкий ответ: «Да, в дополнение к учетной записи PSN вам нужно будет привязать учетную запись Microsoft, чтобы играть в Forza Horizon 5 на PS5. Этот процесс начнется при первом запуске игры на вашей консоли».

Стоит отметить, что это не является чем-то новым для игр Xbox, выходящих на платформе PlayStation. Аналогичное требование действует для других проектов Microsoft, таких как Sea of Thieves и Minecraft (включая версии для PS4 и PS5). Таким образом, для пользователей PlayStation, знакомых с этими играми, наличие аккаунта Microsoft не станет сюрпризом.

Релиз Forza Horizon 5 на PlayStation 5 запланирован на 25 апреля 2025 года.

Ранее россиянки назвали свои самые любимые видеоигры.