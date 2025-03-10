5 новых игр в Steam, которые вы могли пропустить
В Steam ежедневно выходят дюжины игр, и уследить за всеми релизами в поисках скрытых алмазов почти невозможно. Именно поэтому портал PC Gamer составил подборку из пяти стоящих игр, которые вы наверняка пропустили.
The Children of Clay
Жутковатый «археологический хоррор», где игроку предстоит близко изучить коллекцию странных глиняных фигурок в поисках рун и других отличительных черт. Но, как и положено по законам жанра, вместо простых исторических деталей артефакты откроют гораздо более страшную правду. The Children of Clay вдохновлена венгерской мифологией и совершенно бесплатна — поиграть могут все желающие.
Secret Agent Wizard Boy and the International Crime Syndicate
Очередной проект Дэвида, Эвана и Джона Шимански. Secret Agent Wizard Boy — очевидная пародия на Гарри Поттера. А точнее, на ПК-версии двух первых официальных игр по мотивам экранизации франшизы. По сюжету игроку предстоит очистить престижную школу волшебства от криминальных элементов, закрепившихся в подполье. Геймплейно же это выльется в смешные выкрутасы физического движка, кооперативное прохождение, взрывы и открытый подход к методу прохождения миссий. Игра пробудет в раннем доступе до двух лет.
Book Bound
Уютная игра про менеджмент книжного магазинчика. В Book Bound игрок может настроить интерьер и обставить собственную лавку как вздумается, после чего выбрать какую-нибудь жанровую специализацию, параллельно открывая новые литературные ниши.
Muffles' Life Sentence
Muffles’ Life Sentence — бесплатная ретро-RPG в сеттинге причудливой тюрьмы, где заключенных трансформируют под стать их преступлениям. Так, у протагониста игры нет лица, и по ходу прохождения ему будут доступны разные маски. А сражения построены на карточной механике. Muffles’ Life Sentence будет первой игрой собственной серии.
Warm Monkey
Warm Monkey с виду напоминает игру эпохи Commodore 64. По сути, это изометрическая песочница в городском сеттинге, где игрок должен выжить в шкуре обезьяны. Постепенно к одинокой обезьяне присоединятся новые сородичи, поэтому в какой-то момент управлять предстоит не одним животным, а целой стаей. А следить за выживанием стаи довольно сложно, ведь питьевой воды мало, а дорожный трафик опасен.