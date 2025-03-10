5 новых игр в Steam, которые вы могли пропустить

В Steam ежедневно выходят дюжины игр, и уследить за всеми релизами в поисках скрытых алмазов почти невозможно. Именно поэтому портал PC Gamer составил подборку из пяти стоящих игр, которые вы наверняка пропустили.

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The Children of Clay

Жутковатый «археологический хоррор», где игроку предстоит близко изучить коллекцию странных глиняных фигурок в поисках рун и других отличительных черт. Но, как и положено по законам жанра, вместо простых исторических деталей артефакты откроют гораздо более страшную правду. The Children of Clay вдохновлена венгерской мифологией и совершенно бесплатна — поиграть могут все желающие.

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Secret Agent Wizard Boy and the International Crime Syndicate

Очередной проект Дэвида, Эвана и Джона Шимански. Secret Agent Wizard Boy — очевидная пародия на Гарри Поттера. А точнее, на ПК-версии двух первых официальных игр по мотивам экранизации франшизы. По сюжету игроку предстоит очистить престижную школу волшебства от криминальных элементов, закрепившихся в подполье. Геймплейно же это выльется в смешные выкрутасы физического движка, кооперативное прохождение, взрывы и открытый подход к методу прохождения миссий. Игра пробудет в раннем доступе до двух лет.

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Book Bound

Уютная игра про менеджмент книжного магазинчика. В Book Bound игрок может настроить интерьер и обставить собственную лавку как вздумается, после чего выбрать какую-нибудь жанровую специализацию, параллельно открывая новые литературные ниши.

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Muffles' Life Sentence

Muffles’ Life Sentence — бесплатная ретро-RPG в сеттинге причудливой тюрьмы, где заключенных трансформируют под стать их преступлениям. Так, у протагониста игры нет лица, и по ходу прохождения ему будут доступны разные маски. А сражения построены на карточной механике. Muffles’ Life Sentence будет первой игрой собственной серии.

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Warm Monkey

Warm Monkey с виду напоминает игру эпохи Commodore 64. По сути, это изометрическая песочница в городском сеттинге, где игрок должен выжить в шкуре обезьяны. Постепенно к одинокой обезьяне присоединятся новые сородичи, поэтому в какой-то момент управлять предстоит не одним животным, а целой стаей. А следить за выживанием стаи довольно сложно, ведь питьевой воды мало, а дорожный трафик опасен.