Фото NVIDIA RTX PRO 6000 слили в Сеть

В сеть утекли изображения NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell, подтверждающие ее ключевые характеристики.

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Новая видеокарта для рабочих станций получит 24 064 CUDA-ядер, что на 2304 больше, чем у RTX 5090, и 96 ГБ памяти GDDR7 с поддержкой ECC (исправление ошибок).

Эта модель потребляет 600 Вт, что делает ее одной из первых рабочих станционных карт с более высоким энергопотреблением, чем геймерские (RTX 5090 — 575 Вт).

Судя по всему, она получит 16-контактный разъем питания.

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Дизайн видеокарты отличается более открытой системой охлаждения, похожей на двухвентиляторный RTX 5090, но с большими радиаторами. Карта оснащена интерфейсом PCIe 5.0 x16 и четырьмя портами DisplayPort 2.1.

Официальный анонс RTX PRO Blackwell ожидается на GTC 2025 (17–20 марта).