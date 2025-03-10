Хидео Кодзима назвал дату релиза Death Stranding 2

Студия Kojima Productions на канале PlayStation выпустила трейлер грядущей игры Death Stranding 2: On the Beach, в котором называется дата релиза.

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Сиквел похождений героя Нормана Ридуса выйдет 26 июня на PS5.

В ролике аудитории представляют всех персонажей и раскрывают сюжетную завязку - после событий первой части прошло 11 месяцев, протагонисту вместе с командой помощников на корабле "Магеллан" предстоит посетить несколько континентов, чтобы спасти человечество от вымирания.

При этом один из ключевых слоганов проекта: "Нам не стоило соединяться".

Прием предзаказов стартует 17 марта. Стандартное издание обойдется в 70 долларов, за Deluxe-версию просят уже 80 долларов.

Также запланирована физическая "коллеционка" стоимостью 230 долларов - ее покупатели получат письмо от Хидео Кодзимы, карточки и 38-сантиметровую фигурку.