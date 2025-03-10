Экс-глава Xbox: Microsoft хочет избавиться от «коробки» между геймпадом и телевизором
Бывший вице-президент Xbox — Питер Мур — заявил, что Microsoft стремится к будущему без физических консолей.
В интервью он отметил, что компания предпочла бы доставлять игры напрямую на ТВ и мониторы, минуя традиционное «железо», реализуя Netflix-подобную модель игрового сервиса.
По его словам, покупка Activision Blizzard изменила стратегию Microsoft: компания больше не ведет консольные «войны», а ориентируется на контент и подписки.
Однако в то же время развитие Game Pass столкнулось с трудностями — даже запуск Starfield и Call of Duty не дал ожидаемого роста.
Напомним, что фанаты Xbox активно говорят о своих опасениях о том, что Microsoft может вовсе отказаться от производства консолей, особенно если падение продаж продолжится.
Учитывая, что сегодня компания выпускает свои игры на PlayStation и Nintendo, будущее Xbox как отдельного устройства находится под еще большим вопросом.