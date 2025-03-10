Не самые свежие видеокарты AMD RX 7000 все же могут получить поддержку FSR 4 — технологии ИИ-улучшения графики в играх.

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На одном из слайдов AMD HYPR-RX было замечено, что FSR 4 активирован на Radeon RX 7800 XT (RDNA 3), хотя официально технология поддерживается только на RDNA 4 (RX 9070 и выше).

В рамках выставки CES 2025, компания AMD намекала, что FSR 4 может работать на RDNA 3, так как эти GPU уже оснащены ИИ-ускорителями. Однако их мощность ниже, чем у RDNA 4, поэтому вопрос остается открытым.

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Если это не ошибка в материалах AMD, владельцы RX 7000 могут получить поддержку FSR 4 через оптимизированные версии алгоритмов.

Однако главная задача AMD — обеспечить качество апскейлинга без потери производительности.