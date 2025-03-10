Новое поколение консоли Xbox выйдет в 2027 году

Следующая Xbox станет «ПК с адаптированной оболочкой для телевизоров», заявил редактор Windows Central Джез Корден.

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По его словам, консоль сохранит фиксированные характеристики, но будет работать на Windows, что упростит разработку игр.

Корден опроверг слухи, что девкиты уже переданы разработчикам Call of Duty, однако отметил, что технические параметры новой Xbox уже могли быть сообщены студиям.

Концепция напоминает Steam Machine от Valve, но с более четким подходом к железу. Microsoft, вероятно, хочет создать консоль-ПК, которая совместит мощность традиционных компьютеров с удобством классических консолей.

Запуск нового поколения Xbox ожидается в 2027 году, а не в 2026-м, как считалось ранее.