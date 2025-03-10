В Сети сравнили цены из Kingdom Come 2 с реальностью 14-го века

Многие игроки Kingdom Come: Deliverance 2 давно жалуются на проблемы с экономикой. По этой причине один из пользователей Reddit решил найти реальные данные 14-го века и сравнить их с игрой.

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Фанат опубликовал на своей странице фотографию из суда в Кутна-Горе с примерными зарплатами и ценами в Богемии тех времен.

Судя по фотографии, обычный рабочий мог получить около 6 грошей в неделю, а квалифицированные мастера — примерно 20 за тот же период. Инджрих же может заработать такие суммы за довольно короткое время. Из-за этого деньги начали терять свою ценность, так как их буквально некуда деть.

Дисбаланс в экономике уже давно считается одной из основных проблем игры. Разработчики пообещали исправить ее в одном из будущих обновлений.