Россиянки назвали свои самые любимые видеоигры

Baldur's Gate 3 и «Ведьмак 3 являются любимыми видеоиграми россиянок. Об этом сообщает издание DTF, ссылаясь на результаты опроса, проведенного компанией «М.Видео-Эльдорадо».

© Газета.Ru

Кроме двух перечисленных тайтлов, в список наиболее популярных проектов вошли Elden Ring, Detroit: Become Human, а также игровые серии Horizon, Assassin's Creed и Resident Evil.

Самым желанным релизом 2025 года среди опрошенных оказалась GTA VI, за которую проголосовали 18,8% респонденток. Далее в рейтинге ожиданий расположились The Last of Us Part II Remastered (15,6%) и Assassin's Creed Shadows (12,5%).

Что касается жанровых предпочтений, то наибольшей популярностью у девушек пользуются квесты – их отметили 36,9% участниц. Следом идут экшены, привлекающие 33,9% опрошенных, и игры про выживание, интересные для 27,7% респонденток.

Исследование показало, что большинство девушек-геймеров, принявших участие в опросе (общее число которых превысило 600), предпочитают играть на персональных компьютерах – этот вариант выбрали 43,1%. Консоли PlayStation пользуются популярностью у 31% опрошенных.

Ранее выяснилось, что российские предприниматели откроют первый в мире компьютерный клуб для женщин.