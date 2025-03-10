Microsoft начала блокировать аккаунты Xbox за подключение к VPN

Игроки Xbox сообщают о случаях получения бессрочных блокировок своих аккаунтов за совершение покупок игр с использованием VPN. Эти сообщения вызвали обеспокоенность в сообществе и привели к призывам к Microsoft пересмотреть свои правила комьюнити Xbox и внести ясность в отношении допустимости использования VPN в магазине Xbox Store. Об этом сообщает GameRant.

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В GameRant отметили, что геймеры используют VPN для злоупотребления региональными ценами и покупки игр по более низким ценам в других регионах. Данные манипуляции нарушают условия обслуживания многих онлайн-магазинов, в условиях использования Xbox Store данное ограничение четко не прописано.

Судя по всему, Microsoft начала активно бороться с подобным использованием VPN, что привело к волне блокировок. Сайт Xbox-Now, занимающийся сравнением цен на игры по регионам, недавно предупредил пользователей об опасности покупки игр в странах с экстремально низкими ценами, ссылаясь на многочисленные примеры блокировок после подобных покупок.

В начале марта 2025 года пользователь Twitter под ником Rhotter сообщил о блокировке своего аккаунта Microsoft из-за использования VPN для смены региона Xbox Store на Аргентину. Скриншот полученного им письма от службы поддержки Xbox указывает на то, что причиной блокировки стало злоупотребление существенными различиями в региональных ценах. При этом в письме подчеркивается, что само по себе использование VPN не запрещено компанией.

При этом, Rhotter отмечает, что злоупотребление региональными ценами также не прописано в явном виде в правилах сообщества Xbox. По его словам, отсутствие четкого указания на данный запрет в правилах Xbox делает блокировку аккаунтов несправедливой.

Издание Game Rant также не обнаружило упоминаний VPN в последней версии правил сообщества Xbox для США, обновленной в мае 2024 года. Однако в издании подчеркнули, что Xbox Store имеет десятки региональных версий, каждая из которых может иметь свои локализованные правила.

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