Nvidia отзывает RTX 5090 из-за опасности возгорания

В сети начали распространяться слухи об отзыве новейших видеокарт Nvidia RTX 5090, после того как соответствующее заявление сделал один из голландских ретейлеров. Клиент магазина Your Game Specialist получил уведомление об отмене поставки ранее заказанной MSI RTX 5090 Suprim, причиной чего был назван «отзыв продукции» компанией Nvidia из-за потенциальной опасности возгорания». Об этом сообщает издание KitGuru.

© Nvidia

По информации, полученной ресурсом от читателя по имени Бен, ретейлер заявил, что Nvidia отозвала крупную партию видеокарт RTX 5090 из-за «повышенной пожароопасности». В электронном письме от представителя магазина говорилось, что даже имеющиеся в наличии пять единиц товара подлежат возврату производителю.

Сообщение вызвало серьезную обеспокоенность, поскольку информация об отзыве такой масштабной продукции обычно сопровождается официальными заявлениями со стороны производителя. Однако, ни Nvidia, ни крупные партнеры и ретейлеры не подтверждали данную информацию.

Журналисты KitGuru связались с генеральным директором Your Game Specialist, пытаясь прояснить ситуацию. Изначально, руководитель заявил, что не осведомлен о сообщении об отзыве и не смог найти указанное письмо в системе. Однако, после предоставления подтверждений заказа и оплаты клиентом Беном, директор подтвердил факт покупки и пообещал провести внутреннее расследование инцидента с рассылкой письма об «опасности возгорания».

Позднее, представитель Your Game Specialist заявил, что сообщение об отзыве является «недоразумением» и «ошибкой коммуникации». При этом, клиенту Бену было сообщено, что его RTX 5090 будет доставлена на следующей неделе.

Ранее выяснилось, что Nvidia не смогла подготовиться к высокому спросу на новую видеокарту.