Расписание третьего дня группового этапа ESL Pro League S21 по Counter-Strike 2

Сегодня, 9 марта определятся первые участники плей-офф престижного чемпионата ESL Pro League Season 21 по Counter-Strike 2 с призовым фондом $ 400 тыс.

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Победители матчей в сетке «2-0» пройдут в 1/4 финала. Команды, потерпевшие третье поражение, покинут турнир.

Расписание игр ESL Pro League S21 на воскресенье, 9 марта:

12:30. Сетка «1-1», Team Falcons (Дания) — 3DMAX (Франция);

12:30. Сетка «0-2» на вылет, GamerLegion (Европа) — TYLOO (Китай);

15:00. Сетка «1-1», G2 Esports (Европа) — SAW (Португалия);

15:00. Сетка «2-0» за выход, Team Spirit (Россия) — The MongolZ (Монголия);

17:30. Сетка «1-1», paiN Gaming (Бразилия) — Natus Vincere (Украина);

17:30. Сетка «2-0» за выход, Vitality (Франция) — MOUZ (Европа);

20:00. Сетка «0-2» на вылет, FURIA (Бразилия) — MIBR (Бразилия);

20:00. Сетка «1-1», Team Liquid (Северная Америка) — Eternal Fire (Турция).

Начало игр указано по московскому времени. Все матчи на русском языке можно бесплатно посмотреть в эфире студии Paragon на Twitch или YouTube.