Когда выйдет второй трейлер GTA 6

Сообщество GTA VI O'Clock, состоящее из авторитетных создателей контента, журналистов и инсайдеров, вычислило примерные сроки выхода следующего трейлера GTA 6. Расчеты группы базируются на общих правилах маркетинговых кампаний Rockstar.

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Согласно опубликованному графику, второй трейлер GTA 6 должен выйти либо в конце марта, либо в начале апреля.

Несколько недель назад мы рассказывали о прогнозируемых сроках маркетинга GTA 6, сопоставляя их с ключевыми медиа-релизами в кампаниях GTA 5 и RDR 2. В итоге мы склоняемся к тому, что второй трейлер GTA 6 выйдет в конце марта / начале апреля, а рекламная кампания до релиза продлится 5-6 месяцев.

Релиз GTA 6 на PS5 и Xbox Series запланирован на осень 2025 года. ПК-версия игры до сих пор официально не анонсирована, но предполагается, что выйдет она в 2026-ом.