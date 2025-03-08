Геймплей Battlefield 6 уже слили в Сеть

Издательство Electronic Arts запустило закрытое тестирование раннего билда новой части Battlefield. Несмотря на то, что все участники мероприятия подписали соглашения о неразглашении сведений, кто-то из них умудрился запустить стрим игры, кадры из которого разлетелись по всей Сети.

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В результате в Интернет слили около 17 минут чистого геймплея новинки. Стоит учитывать, что перед нами самая ранняя версия, на которой разработчики обкатывают отдельные механики, а не полноценная игра.

Над Battlefield 6 трудятся сразу четыре внутренних студии EA: DICE, Ripple Effect, Motive и Criterion. Точная дата релиза шутера не объявлена, однако известно, что выйти он должен до апреля 2026 года.