В России продавцы «накрутили» почти вдвое цены на Radeon RX 9070

Слухи о том, что в рознице новые видеокарты Radeon RX 9070 от AMD будут стоить в пределах разумного, похоже, тают. Судя по расценкам у ритейлеров, цены «накручены» почти в два раза.

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В России цены варьируются в диапазоне 89 999-109 999 рублей ($1009-$1234). У разных продавцов небольшие колебания, но в целом цены примерно одинаковые. Но дело не столько в российских реалиях из-за логистики и не в перекупах, сколько в ценах на западных рынках: там тоже указанные видеокарты будут стоить выше рекомендованной розничной цены (РРЦ).

© Ferra.ru

Так, видеокарты Radeon RX 9070 от AMD не избежали проблем с завышенными ценами и ограниченным предложением, от которых страдает и Nvidia. Несмотря на то, что в настоящее время доступны листинги новых графических процессоров по рекомендованной цене, «ритейлеры по всему миру подтверждают, что скоро они исчезнут», об это пишут зарубежные СМИ.

Отраслевые инсайдеры сообщают, что видеокарты Radeon RX 9070 и 9070 XT были доступны по рекомендованной цене только на начальных этапах поставки. Затем наценки от партнёров будут преобладать, что может ослабить преимущество этих видеокарт перед средней серией Nvidia RTX 50, которая, впрочем, тоже имеет проблемы с доступностью.

Кроме того, по слухам, сейчас ещё встречаются видеокарты, доступные по рекомендованной цене, но только потому, что AMD продала стартовый запас со скидкой. Следовательно, текущее повышение цен может оказаться не последним.