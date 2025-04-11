Почему фанатам ретро стоит попробовать эмуляторы PS2

PlayStation 2 — самая продаваемая консоль в истории игровой индустрии. Поколение PS2 многими считается золотым веком консолей, и к нему даже сейчас можно приобщиться с помощью эмуляции. Портал howtogeek.com рассказал, почему стоит попробовать эмуляторы PS2.

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Игры для PS2 запускаются почти на чем угодно

PS2 вышла в далеком 2000 году — и возраст платформы позволяет без проблем эмулировать игры, выпущенные для консоли, почти на любом современном устройстве. Игровые ПК и новые Mac достаточно мощные, чтобы поддерживать большую часть библиотеки платформы. Даже на ноутбуках и бюджетных компьютерах многое будет работать. Не говоря уже о портативных устройствах, типа Steam Deck и ROG Ally, или многочисленных ретро-консолях, созданных специально для эмуляции. Учитывая, что игры для PS2 занимают сравнительно мало места (от 1 до 3ГБ), microSD на 1ТБ можно забить до отказа.

У PS2 много хороших эмуляторов

Пожалуй, самый простой способ поиграть в игры эпохи PS2 на современных платформах — это воспользоваться эмуляцией на PS5. Проблема лишь в том, что не все классические тайтлы Sony поддерживаются одинаково хорошо: некоторые страдают от скачков производительности, разрыва экрана и плохого масштабирования.

Те, кому не лень немного повозиться, могут поставить на ПК что-нибудь вроде PCSX2 и получить гораздо более приятный опыт. По словам разработчиков проекта, эмулятор поддерживает в играбельном состоянии 98% каталога всех выпущенных на платформе игр. К тому же, фанатский эмулятор предлагает более тонкий контроль над настройками графики и неофициальные фиксы производительности, которые сглаживают часть технических проблем. Однако для корректной работы любого эмулятора необходим образ игры и BIOS файлы консоли.

Игры для PS2 неплохо смотрятся на современных устройствах

Несмотря на свой почтенный возраст, многие игры для PS2 по-прежнему хорошо выглядят. Изменив в эмуляторе нативное разрешение рендера, в них можно играть на более высоком разрешении, чем изначально задумывала Sony. Помимо этого, многие эмуляторы позволяют улучшить графику с помощью анизотропной фильтрации и других техник сглаживания. Можно даже настроить поддержку широкоформатных экранов, если захотеть.

Каталог игр феноменален

PS2 обладает самым объемным каталогом игр среди всех консолей в истории — более 4 000 тайтлов, выпущенных в течение 13 лет. И среди тысяч игр найдется много шедевров, которые почитаемы и сегодня. Metal Gear Solid 2 и 3, Gran Turismo 3 и 4, Silent Hill 2, Resident Evil 4, три классические GTA (III, Vice City, San Andreas). Не говоря уже о более нишевых проектах японских студий — например, Katamari Damacy, Okami и Shadow of the Colossus.

Да, многие популярные игры из каталога в том или ином виде получили переиздания, однако не меньше по-прежнему доступны лишь на PS2. Так что даже искушенному геймеру будет, в чем покопаться.

Комфортное управление

Иногда самым проблемным аспектом старых игр становятся устаревшие, неудобные схемы управления. К счастью, PS2 достаточно современная — именно она и помогла зацементировать схему, которая стала де-факто стандартом для игровой индустрии. Контроллеры с двойными стиками и вибрацией не зря обогнали по популярности многие другие аналоги. Конечно, есть кое-какие неприятные исключения: например, в гоночных играх того времени разгон и торможение на триггеры еще не были нормой. Да и управление камерой в трехмерных играх не всегда гладкое. Несмотря на это, большинство релизов для PS2 управляются почти так же, как современные игры.