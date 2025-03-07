В России появится первый в мире компьютерный клуб для женщин

Международная сеть киберспортивных клубов True Gamers планирует запуск в России уникального проекта – геймерского клуба eQueens Villa, ориентированного исключительно на женскую аудиторию. Об этом сообщает издание «Инк.». Компания объявила о проведении конкурса для предпринимательниц, победительница которого получит возможность открыть клуб по франшизе и стать его владелицей.

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Старт конкурса для женщин-предпринимателей был приурочен к Международному женскому дню и первоначально ориентирован на Ближневосточный регион. Главным призом станет франшиза, как утверждают в True Gamers, первого в мире элитного женского клуба eQueens Villa, специализирующегося на киберспорте и цифровых технологиях. Основатели True Gamers заявят о личном участии в процессе создания клуба, обеспечивая победительницу подрядчиками, технологической поддержкой и готовой бизнес-моделью.

По словам генерального директора и сооснователя True Gamers Антона Василенко, целью проекта является создание новаторского решения для индустрии, поддержка женского предпринимательства и стимулирование инноваций.

Разработчики концепции позиционируют eQueens Villa как безопасное и полноценное сообщество для женщин, увлеченных цифровыми технологиями и геймингом. Проект объединит направления, связанные с VR, NFT и Web3. В пространстве клуба планируется разместить игровые зоны, студии для создателей контента, коворкинг, кафе, специализированный геймерский бутик и велнес-зоны. Также запланировано проведение различных мероприятий и обучающих мастер-классов.

Отмечается, что приобрести франшизу eQueens Villa можно будет в любой стране мира.

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