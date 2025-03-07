Sabrent выпустила SSD емкостью 30,72 ТБ

Sabrent выпустила SSD на 30,72 ТБ для корпоративного сектора по цене $4500.

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Новый Rocket Enterprise PCIe 4.0 U.2/U.3 NVMe ориентирован на дата-центры и высоконагруженные вычислительные системы.

Диск предлагает скорость чтения до 7000 МБ/с и записи до 6800 МБ/с, а также 1,6 млн IOPS при случайном чтении и 180K IOPS при записи.

Надежность обеспечивается ресурсом в 56+ ПБ перезаписи и заявленным временем наработки на отказ (MTBF) 2,5 млн часов.

Ключевые особенности:

Поддержка U.2 и U.3 для гибкости в развертывании

Защита данных при отключении питания

Метаданные E2E и разделение на namespace

Энергоэффективность (21 Вт в активном режиме, 6 Вт в простое)

Линейка включает версии от 1,92 ТБ ($353) до 30,72 ТБ ($4488).