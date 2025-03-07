Metacritic назвал SEGA лучшим игровым издателем года

Metacritic признал SEGA лучшим игровым издателем 2024 года.

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Это уже третья победа компании в ежегодном рейтинге Metacritic, ранее она занимала первое место в 2016 и 2021 годах.

Рейтинг основан исключительно на средних оценках игр от критиков. В расчет брались только издатели, выпустившие не менее пяти игр за год.

SEGA обеспечила себе лидерство благодаря высоким баллам Metaphor: ReFantazio (94), Shin Megami Tensei 5: Vengeance (87) и Like a Dragon: Infinite Wealth (89).

На втором месте с небольшим отставанием оказалась Capcom, чей главный хит Dragon’s Dogma 2 получил отличные оценки. В тройке лидеров также Sony с Astro Bot, а Microsoft заняла лишь девятое место, лучшим ее релизом стал порт Pentiment для Nintendo Switch.

Сама Nintendo и вовсе не попала даже в топ-20, заняв лишь 22 место, так как ее главным релизом стал Paper Mario: The Thousand-Year Door. Вероятно, компания делает ставку на запуск Switch 2.