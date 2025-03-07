Гоночная игра RENNSPORT получит консольные версии и кроссплей для всех платформ
Автомобильный гоночный симулятор RENNSPORT обзаведется консольными версиями.
Анонс в соответствующем трейлере состоялся в рамках презентации Nacon Connect 2025.
Владельцы PlayStation 5 и Xbox Series уже могут добавить проект в список желаемого.
На ПК игра доступна с конца прошлого года.
Также обещан кроссплей для всех платформ - геймеры на консолях Sony и Microsoft смогут соревноваться друг с другом, а также с ПК-аудиторией.
Релиз апдейта запланирован до конца текущего года.