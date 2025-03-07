Гоночная игра RENNSPORT получит консольные версии и кроссплей

Автомобильный гоночный симулятор RENNSPORT обзаведется консольными версиями.

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Анонс в соответствующем трейлере состоялся в рамках презентации Nacon Connect 2025.

Владельцы PlayStation 5 и Xbox Series уже могут добавить проект в список желаемого.

На ПК игра доступна с конца прошлого года.

Также обещан кроссплей для всех платформ - геймеры на консолях Sony и Microsoft смогут соревноваться друг с другом, а также с ПК-аудиторией.

Релиз апдейта запланирован до конца текущего года.