Пять бесплатных игр на выходные, которые надо забрать прямо сейчас, март 2025

Первая неделя марта позади — и Monster Hunter Wilds уже успела стать одним из крупнейших игровых релизов последних лет. Но если вы не входите в число фанатов Monster Hunter, мы подготовили традиционную подборку бесплатных игр на выходные.

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В Epic Games Store раздают Them’s Fightin’ Herds — двухмерный файтинг про милых рисованных зверюшек и, по совместительству, неожиданно глубокий боевик. Не дайте милым коровкам, единорогам, альпакам и другим зверям себя обмануть: механики игры достаточно проработаны, чтобы завлечь даже опытного поклонника жанра. Them’s Fightin’ Herds можно бесплатно забрать до 13 марта.

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В Steam состоялся релиз FragPunk: тактического шутера, который предлагает игрокам ломать собственные правила с помощью карточек-модификаторов. Каждый раунд нужно думать не только о композиции команды и уникальных навыках персонажей, но и том, какие сюрпризы могут подкинуть карты — от смены позиций атакующих и защитников до режима больших голов или двойных прыжков.

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ПК-геймеры также могут попробовать Wizardry Variants Daphne: порт мобильной гача-RPG, которая стала культовым хитом в Азии. Фишка игры в том, что она близка к классическим данжен-кролерам 1990-х — покорение подземелий, напряженные бои, ловушки, перманентная смерть членов партии. Фанатам жанра стоит обратить внимание.

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Из раннего доступа Steam вышла War Robots: Frontiers — продолжение меха-экшена MY.GAMES. Те, кто любят боевых роботов, могут открыть для себя отличную песочницу, где можно спроектировать собственного меха и испытать его в реальном бою, а фанаты тактических сражений — масштабные бои, где успех зависит от командной работы пилотов и грамотных маневров.