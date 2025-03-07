Вышел геймплейный трейлер паранормального хоррора The Occultist

На интернет-презентации Nacon Connect 2025 компания Daedalic Entertainment представила трейлер игры The Occultist с демонстрацией геймплея.

© Российская Газета

В ролике показаны игровые механики и способности протагониста.

Синопсис у проекта следующий: "Исследователь паранормальных явлений Алан Ребелс отправляется на загадочный остров Годстоун, чтобы раскрыть тайну внезапного исчезновения отца. На протяжении десятилетий тот не раз упоминал об этом месте, но Алан точно знает лишь то, что его отец родился и провел детство на острове".

Авторы из студии DALOAR рассказали, что во время расследований главный герой никогда не расстается с таинственным маятником неизвестного происхождения. При помощи своих способностей Алану предстоит взаимодействовать со зловещими душами, оставшимися на улицах и в зданиях Годстоуна, а тех, что настроены враждебно, - обходить стороной.

Релиз паранормального хоррора на ПК (в Steam), PS5 и Xbox Series X/S стоит в плане у компании на 2026 год.