Представлена The Fading of Nicole Wilson в жанре фольклорного ужаса

Студия ONE-O-ONE GAMES и издательство Daedalic Entertainment представили новую игру The Fading of Nicole Wilson.

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Анонс сопровожден первым трейлером с демонстрацией геймплея.

Авторы описывают свою работу как "приключенческий фолк-хоррор с насыщенным сюжетом, дающий игрокам возможность раскрыть страшную, но интригующую тайну".

Аудитории будет рассказана история о совсем юной девушке Брит из захолустного городка. Она соглашается отправиться на поиски призраков в отдаленном отеле Timberline, надеется, что снимет там кадры, которые помогут ей прославиться. Но ее нанимательница попадает в больницу, и Брит приходится исследовать мрачное место в одиночку - в полуразрушенном заброшенном здании протагонистка понимает, что царящие там силы гораздо опаснее любых сверхъестественных существ.

Целевыми платформами называются ПК (в Steam), PS5 (PlayStation 5), Xbox Series X/S и Nintendo Switch. Релизное окно не обозначено.