Состоялся анонс хоррора Cthulhu: The Cosmic Abyss

На трансляции Nacon Connect 2025 состоялся анонс игры Cthulhu: The Cosmic Abyss.

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В дебютном трейлере раскрывается сюжетная завязка.

Синопсис следующий: "2053 год. Во всем мире оккультная угроза становится всё более очевидной, учащаются странные и непостижимые события. По мере истощения ресурсов на поверхности Земли могущественные корпорации обращаются к неизведанным глубинам океанов, не подозревая о том, что они вот-вот пробудят древний ужас".

Протагонистом выступает Ной. Ему поручено расследовать загадочное исчезновение шахтеров в глубинах Тихого океана. С помощью компаньона с искусственным интеллектом Ки он будет исследовать огромную лабиринтоподобную тюрьму Р'льеха - "древнего затонувшего города циклопических размеров". Ктулху, непременно вызывающий безумие, и временные петли также прилагаются.

Судя по описанию и продемонстрированным в ролике кадрам, аудиторию ждет сюжет на стыке киберпанка и наследия творчества Говарда Филлипса Лавкрафта.

Релиз запланирован на 2026 год.