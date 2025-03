Анонсирован стелс-экшен Styx: Blades of Greed

На онлайн-ивенте Nacon Connect 2025 компания Cyanide Studio презентовала свою новую игру Styx: Blades of Greed.

© Российская Газета

Анонс сопровожден дебютным трейлером.

Проект станет четвертым по счету с участием гоблина Стикса, ранее он был протагонистом в Of Orcs and Men (2012 ), Styx: Master of Shadows (2014 ) и Styx: Shards of Darkness (2017).

Описание у новой части следующее:

"Исследуйте головокружительные высоты Исерианского континента и хитростью истребляйте врагов. Благодаря силам кварца у вас развязаны руки. Творите что душе угодно: алчность еще никогда не приносила столько удовольствия".

У стелс-экшена уже есть страница в Steam, где его можно добавить в вишлист.