RoboCop: Rogue City получит сюжетное дополнение

Игра про Робокопа получит сюжетное дополнение Unfinished Business
В рамках онлайн-презентации Nacon Connect 2025 состоялся анонс сюжетного дополнения Unfinished Business для игры RoboCop: Rogue City.
К анонсу прилагается дебютный трейлер.
В новой главе истории робота-полицейского геймерам предстоит штурмовать ОмниБашню, заполненную элитными наемниками.
Кроме того, аудитории раскроют предысторию Алекса Мерфи, до того как он стал машиной на страже закона.
Релиз на консолях и ПК запланирован на лето 2025 года.