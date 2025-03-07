RoboCop: Rogue City получит сюжетное дополнение

В рамках онлайн-презентации Nacon Connect 2025 состоялся анонс сюжетного дополнения Unfinished Business для игры RoboCop: Rogue City.

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К анонсу прилагается дебютный трейлер.

В новой главе истории робота-полицейского геймерам предстоит штурмовать ОмниБашню, заполненную элитными наемниками.

Кроме того, аудитории раскроют предысторию Алекса Мерфи, до того как он стал машиной на страже закона.

Релиз на консолях и ПК запланирован на лето 2025 года.