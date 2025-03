PRO Hi-Tech сравнили RTX 5090 с RTX 4090

На YouTube-канале PRO Hi-Tech сравнили производительность RTX 5090 с 4090, 4080, 5080 в разных играх и программах.

© Ferra.ru

5090 Asus Astral оснащена четырьмя вентиляторами. Также эта карта сама по себе очень тяжёлая: немного больше 3 кг.

Из игр тестировались с 5090 и Ryzen 9800X3D такие, как Kingdom Come 2, Indiana Jones and the Great Circle, Cyberpunk 2077, Black Myth: Wukong, Silent Hill 2, A Plague Tale: Requiem, War Thunder. Просто с ультра-графикой больше 100 к/с оказалось только у 5090 из 4090, 4080 и 5080. Разница при этом между 4090 и 5090 по средней частоте кадров составляла 43%.

Indiana Jones and the Great Circle шла с невероятным пресетом. Без DLSS и трассировки 5090 оказалась быстрее 4090 — на 23% и 5080 — на 39% (по среднему FPS), в 2К с RT, высокой графикой, полной трассировкой (пути) эта разница составляла уже 26% и 52% соответственно, с DLSS, RT, высоким пресетом, полной трассировкой — 23% и 45% соответственно.

Со всеми результатами тестирования в играх вы можете ознакомиться ниже. В целом же прибавка в производительности составила у 5090 31% по сравнению с 4090.

© PRO Hi-Tech

© PRO Hi-Tech

© PRO Hi-Tech

© PRO Hi-Tech

© PRO Hi-Tech

© PRO Hi-Tech

© PRO Hi-Tech

© PRO Hi-Tech

© PRO Hi-Tech

© PRO Hi-Tech

© PRO Hi-Tech

© PRO Hi-Tech

© PRO Hi-Tech

© PRO Hi-Tech

© PRO Hi-Tech

© PRO Hi-Tech

© PRO Hi-Tech

© PRO Hi-Tech

© PRO Hi-Tech

© PRO Hi-Tech

© PRO Hi-Tech

© PRO Hi-Tech

© PRO Hi-Tech

© PRO Hi-Tech

© PRO Hi-Tech

© PRO Hi-Tech

© PRO Hi-Tech

© PRO Hi-Tech

© PRO Hi-Tech

Что касается рабочих приложений, то особых изменений нет. То есть прирост производительности у видеокарты остаётся примерно в том же диапазоне, что и в играх. Графики с замерами — выше. В Blender OptiX, например, 5090 оказалась лучше, чем 4090, на 17−20%.