Radeon RX 9070 XT «потянула» почти все игры в 4K «на ультрах»

В одном из выпусков на YouTube-канале «Артём объяснит» продемонстрировали, как себя показывает в современных играх в 4К Radeon RX 9070 XT.

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Тестовый стенд включал процессор Ryzen 7 9800X3D, оперативную память 2×16 ГБ.

Indiana Jones запускалась на максимальных настройках графики (Supreme). В этом случае RX 9070 XT даёт 60+ к/с. При включении FSR качество частота кадров становится выше 90 к/с. Если добавить ещё генерацию, то у вас будет намного больше 120 к/с.

Далее была AVA. Тестировалась она с эпическим пресетом. В среднем удалось в ней получить 33 к/с. На высоких настройках графики FPS было 60−65 к/с в очень тяжёлых сценах. При активации FSR качество в городе частота кадров 80−90 к/с.

Stalker шла с эпической графикой. Без масштабирования 66% частота кадров составляла 36 к/с, а при FSR качество — 60 к/с, с включенной генерацией — 110 к/с.

В игре Kingdom Come Deliverance II с ультра-графикой в среднем FPS был 50−60 к/с. При включении FSR 4 качество вы получите стабильно больше 60 к/с.

Space Marine 2 запускалась с ультра-графикой и с высокой. В первом случае 60 к/с не удалось получить, во втором становится получше, но всё равно игра нередко проседает ниже 60. При включении FSR 4 качество и генерации частота кадров была выше 140 к/с.

Cyberpunk тестировалась с впечатляющим пресетом. Удалось с такими настройками получить около 50 к/с. При активации FSR качество частота кадров была уже 75+. При генерации и FSR качество производительность была на уровне около 140 к/с. С RT играть тоже можно, но лишь условно.

В Helldivers с высоким пресетом в среднем частота кадров равнялась от 70 до 90 к/с. Assassin’s Creed Mirage тестировалась с ультра-графикой. Без FSR производительность была на уровне 100 к/с в среднем, с FSR — около 130 к/с.

Hogwarts Legacy шла с ультра-пресетом. Без FSR удалось получить в среднем 70+ к/с, а с FSR — около 110 к/с, но картинка очень размазанная.

Atomic Heart запускалась на ультра-настройках графики. Без лучей вы получите в ней 70−75 к/с. При включении FSR качество производительность уже ближе к 100 к/с.

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Вывод

Radeon RX 9070 XT скорее подходит для игр в 4К, чем нет. В некоторых проектах вам придётся, конечно, снижать настройки графики до высоких, но в целом 60 FPS вполне можно получить. А если также включить генерацию, то можно сыграть со 100+ к/с.