Intel запустит систему отслеживания производства процессоров

Intel анонсировала программу «Assured Supply Chain for Enterprises», которая позволит отслеживать, через какие страны прошли ее процессоры перед поступлением к клиентам. По задумке компании, эта система напомнит сервисы отслеживания посылок, но для процессоров.

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Программа будет доступна для коммерческих мобильных процессоров Intel Core Ultra серий 200V, 200U, 200H, 200S и 200HX. Эти чипы основаны на уже существующих потребительских версиях, но дополнены поддержкой платформы Intel vPro, предназначенной для бизнеса.

Запуск программы запланирован на вторую половину 2025 года, а среди ее партнеров значатся Dell, HP и Lenovo. Чипы, участвующие в программе, будут иметь специальную маркировку «A» в номере продукта. Однако Intel уточнила, что эта функция будет доступна только для определенных моделей, а не для всех процессоров.

Хотя компания не объяснила детально, зачем внедряется эта система, очевидно, что она может быть полезна крупным заказчикам и государственным учреждениям. Для таких организаций важно точно знать происхождение компонентов, поскольку законодательство некоторых стран требует строгого контроля за цепочкой поставок.

Программа не предусматривает отслеживания процессоров в реальном времени. Она лишь подтверждает, где находился чип до момента поставки заказчику. По словам Intel, система будет обеспечивать цифровую фиксацию пути каждого процессора через официальные производственные мощности компании.