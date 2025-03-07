Гайд для новичков в Monster Hunter Wilds

На что сразу стоит обратить внимание в игре.

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Monster Hunter Wilds мгновенно разорвала мир. С пиковым онлайном в 1,4 млн игроков новинка обогнала Cyberpunk 2077, Elden Ring и другие хиты. Очевидно, что MH Wilds привлекла новую аудиторию. Неудивительно, что у многих возник вопрос: «А как в это играть?» В нашем гайде объясним все базовые механики.

Monster Hunter Wilds: главное об игре

Название: Monster Hunter Wilds.

Платформы: ПК, PS5, Xbox Series.

Разработчик: Capcom.

Издатель: Capcom.

Дата выхода: 28 февраля 2025 года.

Жанр: экшен-RPG.

Перевод: есть русские озвучка и субтитры.

Monster Hunter Wilds: как поиграть?

В России игра официально не продается. В казахстанском Steam игра стоит 25 799 тенге (около 4700 рублей). На консолях цены выше. Выгоднее всего купить диск, на PS5 он обойдется примерно в 4-5 тыс. рублей.

Постепенно тестируйте разное оружие

В игре 14 видов оружия, каждое всерьёз меняет геймплей. С одним вы наносите быстрые и слабые удары, добавляя охотнику маневрённости. С другим бьёте медленно, но монстр почувствует каждое попадание. Третье усилит защиту, позволив парировать вражеские выпады.

В идеале попробовать каждое оружие. Только не тестируйте всё сразу, иначе задушитесь уже в начале игры. Поверьте, с каждым клинком реально победить, а возможностей отработать новые удары на манекене будет много.

Бейте в режиме фокуса

В Monster Hunter Wilds есть режим фокусировки, когда на экране появляется нечто вроде прицела. Бить стоит именно в этом режиме и в идеале в одно место. Если много раз стукнули монстра по лапе, там откроется рана. Дальнейший урон туда будет повышенным. К тому же у охотника есть специальная атака, которая автоматически попадает по ранам.

Некоторые монстры полагаются на атаки хвостом. Часто рубите по этой конечности? Она рано или поздно отпадёт.

Подбирайте броню под монстра

В игре нет ультимативной брони, которая на голову превосходит всю остальную. У каждой своя специфика: например, бонус к защите от воды и уязвимость к огню. Соберите броню на все случаи жизни и перед вылазкой изучите монстра. Если его атаки электрические, вы знаете, что надевать.

Изучите особенности цели

В кодексе расписано много информации о монстре. К какой стихии он уязвим? Можно ли его отравить или оглушить? Какие расходники пригодятся? Внимательно изучите все сведения и соберите нужную экипировку.

Почаще заглядывайте в хранилище

С собой охотник носит ограниченное количество зелий, снарядов и прочих расходников. Зато в лагерях всегда доступно хранилище, где припрятаны запасы аптечек, ловушек, электрических камней. Почаще заглядывайте в инвентарь, чтобы никогда не оставаться без полезных вещей.

Собирайте вообще всё

Чтобы хранилище всегда ломилось от добра, собирайте всё, что видите на локациях. Пригодится и трава, из которой изготавливаются лекарства, и разные типы руды, что требуются для прокачки оружия. Закидывать материалы в сумку можно даже верхом на сейкрете, местной ездовой птице.

Перед боем всегда кушайте

Перед вылазкой остановитесь во временном лагере, достаньте газовую горелку и приготовьте что-нибудь вкусное. Например, из рыбы, которую просят ловить во второстепенных квестах. Хороший обед на 30 минут увеличивает здоровье, выносливость, защиту и прочие характеристики.

Используйте окружение

На арене всегда есть нечто полезное, что поможет в бою. Свисающий с потолка сталактит, что обрушится на голову монстра. Рой светящихся мух, что временно ослепит цель. Ядовитый цветок, что наложил негативный эффект. Или исцеляющая оса, которая восстановит ваше HP.

Если уберёте основное оружие, достанете крюк и нажмёте влево-вправо, увидите все активные предметы на арене. Активировать их можно крюком.

Точите оружие

Оружие может затупиться прямо во время боя. Сначала оно будет наносить меньше урона, потом вообще отскочит от монстра. К счастью, в радиальном меню есть точильный камень, он и решит вопрос.

Только не точите клинок прямо перед монстром. Лучше отбегите от него на сейкрете, ведь вернуть былую остроту можно верхом.

Сейкрет полезен в охоте

Сейкрет — умная птица, которая не только доставит охотника до нужного места, но и выручит в бою. Несколько раз за схватку монстр сменит локацию. Когда добежит до нового логова, ляжет отдыхать и восстанавливать HP. Поэтому сразу прыгайте на сейкрета и бегите за целью.

Также с сейкрета можно запрыгнуть монстру на спину и нанести пару особо мощных ударов. За такой трюк даже ачивку дадут!

Иногда нужно гриндить

Рано или поздно вы столкнётесь с боссом, который слишком силён. В таких случаях стоит притормозить и прокачать снаряжение. Требуемые ресурсы всегда понятны. Для улучшения клинка нужна челюсть чатакабры? Значит, открываем карту, ищем чатакабру и несёмся в бой. Через полчаса в кармане будет снаряжение статусом выше.

Не забывайте про палико

Палико — котёнок-спутник, который отвлекает босса, наносит урон и подкидывает вам лекарства. Не забывайте, что его тоже нужно прокачивать. Как минимум крафтить броню с защитой от стихий и выдавать оружие покрепче.

Умирать — нормально

Важно не только подготовиться к походу на монстра, но и запомнить его атаки. Вот куда деваться, когда босс покрывает всю арену электричеством? Не сразу заметишь, что под потолком есть ветки, к которым можно подтянуться и спастись.

Впрочем, в смерти нет ничего страшного. Охотника как минимум дважды вытащат из боя и лишь на третий раз миссию засчитают проваленной.

Стравливайте монстров друг с другом

Никак не победите босса? Пусть другие монстры помогут. Существа одного типа не набросятся друг на друга, но вот песчаный левиафан с удовольствием полакомится гигантской обезьяной. Когда твари выяснят отношения, ваша цель наверняка будет израненной.

Зовите других игроков на помощь

В радиальном меню есть функция SOS. Если выберете её, охотник пустит сигнальную ракету и позовёт других игроков на подмогу. Вместе вы любое чудище сотрёте в порошок.