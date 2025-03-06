Как работает бешенство в Monster Hunter Wilds

В Monster Hunter Wilds существует много негативных статусных эффектов, однако бешенство — единственный, который можно назвать обоюдоострым мечом. Оно может как навредить, так и помочь в охоте. Портал gamerant.com рассказал о свойствах бешенства и том, как его излечить.

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Как работает бешенство

Бешенство — аномальный статус, который игрок может получить во время охоты на Гор Магалу или других бешеных монстров. Негативный эффект не позволяет игроку восстанавливать потерянное здоровье пассивно, убирая «красное здоровье» с полоски. Помимо этого, зараженный бешенством охотник будет получать больше урона от атак монстров.

В отличие от других статусов, таких как горение или паралич, негативный эффект бешенства развивается со временем. Над полоской здоровья заразившегося охотника появится иконка — таймер, который постепенно заполняется. Атаки, вызывающие бешенство, дополнительно продвигают его. А когда индикатор будет заполнен целиком, бешенство начнет действовать в полную силу.

Как излечить бешенство

Поскольку у бешенства две стадии, излечить его тоже можно двумя способами. На первой фазе, пока индикатор эффекта не заполнен целиком, от него можно избавиться лишь одним способом — атакуя монстра. Ягоды, очищающие дебаффы, немного замедляют таймер. А при полном заполнении индикатора излечить бешенство можно лишь помощью тех же ягод или любых других очищающих эффектов.

В идеале от бешенства стоит избавиться на первой стадии, т.к. излечившийся охотник ненадолго получит бонус к шансу критической атаки. Однако комплект брони Гор Магалы немного меняет правила: навык «Антивирус» позволяет очищать бешенство чуть быстрее. При этом полный комплект брони автоматически заражает охотника бешенством в бою с крупными монстрами, но взамен повышает атаку.