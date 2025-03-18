«Обряд Девяти» в Destiny 2: что мы знаем о предстоящем событии
В Destiny 2 скоро нагрянет крупное обновление: с релизом 3 акта эпизода «Ересь» в игре появится новый ивент, посвященный подземельям — «Обряд Девяти». Портал PC Gamer рассказал, как он будет работать.
Дата релиза «Обряда Девяти»
Активность «Обряд Девяти» запустится 1 апреля 2025 года — одновременно с выходом 3 акта эпизода «Ересь». Хотя событие будет ограниченным по времени, если судить по предыдущим ивентам, оно наверняка продлится до конца эпизода в июле.
«Обряд Девяти» бесплатен для всех игроков: для доступа к событию не нужно владеть какими-либо сезонными пропусками или даже последним сюжетным дополнением. А это важно, т.к. подземелья, входящие в состав события, изначально входили в пропуска предыдущего сезона.
Подземелья в «Обряде Девяти»
- Пророчество
- Шпиль Хранителя
- Призраки Глубин
Соло-игрокам стоит помнить о том, что не каждое подземелье хорошо подходит для прохождения в одиночку. «Пророчество» — сравнительно легкий вариант, если следить за защитой при выполнении определенных механик. «Шпиль Хранителя» тоже будет не очень сложным за исключением двух боссов с большим запасом здоровья.
А вот «Призраки Глубин» проходить в одиночку тяжело. В этом подземелье гораздо больше врагов, за которыми нужно следить, из-за чего малейшая ошибка может привести к провалу. С другой стороны, новый режим исследователя создан как раз для того, чтобы сделать подземелья более доступными новичкам.
Режимы игры в «Обряде Девяти»
Одно из главных новшеств «Обряда Девяти» — три новых режима игры, доступных в каждом подземелье. Они влияют на уровень сложности, так что если вы начали играть недавно — это отличный шанс посмотреть на контент, который раньше был недоступен.
Исследователь
- Опция для игроков, раньше не проходивших подземелья
- Обучающие подсказки и инструкции объясняют ключевые механики
- Нет вайпов
- Короткий таймер возрождения
Вечность
- Опция для опытных игроков, проходивших одно-два подземелья
- Система очков награждает за эффективное прохождение более ценным лутом
Ультиматум
- Опция для ветеранов, хорошо знакомых с механиками подземелий
- Система очков награждает за прохождение ценным лутом
- Дополнительные модификаторы и режим соревнования для повышенной сложности
- Редкий лут, в том числе адепт-оружие и предметы с двойными перками
Новый социальный хаб
С началом «Обряда Девяти» в игре также появится Третий шпиль — новое социальное пространство. Хотя, если говорить точнее, оно не совершенно новое: в 2017 году именно в этой локации стражи забирали награды за «Испытания Девяти». Теперь, почти 10 лет спустя, пространство станет домом для Посланника — торговца события. Он будет выдавать стражам задания, награды и прочие предметы.