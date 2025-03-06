Испанская студия Chibig объявила о создании новой игры Elusive

Испанская независимая студия Chibig объявила о создании новой игры Elusive.

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К анонсу прилагается дебютный трейлер с демонстрацией геймплея.

Жанрово проект можно назвать платформером, а сюжетно он рассказывает историю о маленьких человечках, которые сами себя называют рейдерами. Они живут среди людей, пользуются их ресурсами, но не попадаются на глаза. Концептуально схоже с "Фиксиками", только эти ребята ничего не чинят, а только тащят все, что плохо лежит.

Релиз запланирован на 2027 год, в настоящее время идет краудфандинговая кампания.