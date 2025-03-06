Раскрыт секрет пса Барбоса в Kingdom Come 2

Студия Warhorse продолжает раскрывать секреты создания Kingdom Come: Deliverance 2. Так, в этот раз разработчики показали, как снимались сцены с псом Барбосом для игры. Как оказалось, собаку играл человек.

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В Сети шутят, что хороший мальчик оказался хорошим мужчиной.