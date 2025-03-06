Раскрыт секрет пса Барбоса в Kingdom Come 2 — хороший, но не мальчик, а мужчина
Студия Warhorse продолжает раскрывать секреты создания Kingdom Come: Deliverance 2. Так, в этот раз разработчики показали, как снимались сцены с псом Барбосом для игры. Как оказалось, собаку играл человек.
В Сети шутят, что хороший мальчик оказался хорошим мужчиной.
Храбрость может принимать много форм — например, это может быть лай на съемочной площадке. Познакомьтесь с самоотверженным актером, сыгравшим Барбоса в KCD2. Warhorse