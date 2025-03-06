Авторы The First Descendant представили новую героиню

Компания NEXON Games представила новую героиню своего многопользовательского шутера The First Descendant.

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Ей стала Serena - ей посвятили отдельный трейлер.

Ключевая особенность свежего персонажа - возможность зависать над полем боя благодаря крыльям в костюме.

За эту особенность в комментариях под видео пользователи часто называют ее "бессовестным клоном" Mercy из Overwatch.

Выход апдейта с новой воительницей запланирован на 13 марта.