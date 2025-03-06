Авторы The First Descendant представили новую героиню

Авторы игры The First Descendant представили новую героиню Serena
Компания NEXON Games представила новую героиню своего многопользовательского шутера The First Descendant.
Ей стала Serena - ей посвятили отдельный трейлер.
Ключевая особенность свежего персонажа - возможность зависать над полем боя благодаря крыльям в костюме.
За эту особенность в комментариях под видео пользователи часто называют ее "бессовестным клоном" Mercy из Overwatch.
Выход апдейта с новой воительницей запланирован на 13 марта.