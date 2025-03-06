Вышел релизный трейлер ПК-версии FragPunk

Компания Bad Guitar Studio выпустила свой бесплатный шутер FragPunk на ПК.

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К релизу подготовлен цветастый синематик-трейлер.

Примечательно, что консольные версии, которые также планировались к выходу, были отложены в последний момент.

В комментариях под видео пользователи отмечают схожесть проекта с мультсериалом "Аркейн" по стилизации, Apex Legends по дизайну персонажей и Overwatch по геймплейным механикам, таким образом подчеркивая общую вторичность представленного продукта.

Игра доступна в российском сегменте онлайн-магазина Steam, присутствует перевод на русский язык посредством субтитров.