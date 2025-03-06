MSI представила свои варианты RTX 5070

MSI анонсировала собственные версии GeForce RTX 5070, представив модели VANGUARD, GAMING TRIO, VENTUS и INSPIRE.

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Карты получили фирменные системы охлаждения и уникальный дизайн, ориентируясь на разные категории пользователей.

VANGUARD – топовая модель с STORMFORCE Fan, испарительной камерой и футуристическим дизайном в стиле космического корабля. MSI добавила RGB-подсветку и выпустила лимитированную Lucky Blind Box с 10 уникальными вариантами оформления.

GAMING TRIO – классическая мощная серия с тихим TRIO FROZR 4 и фирменной драконьей символикой. Она доступна в черном и белом цветах.

VENTUS – универсальный вариант с акцентом на долговечность и совместимость с Mini-ITX. Оснащена TORX Fan 5.0 и доступна в двухвентиляторной белой версии.

INSPIRE – компактная модель для ИИ-задач в стиле Mondrian, ориентированная на производительные SFF-сборки.

Все карты используют архитектуру Blackwell с поддержкой DLSS 4, ускоренного рендеринга и ИИ-функций.